Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası başladı
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20 Ocak 2025 17:39
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyona, 118 kulüp ve 904 sporcu katılıyor.

Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlenen organizasyon, 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

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