Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2023 Salon Federasyon Kupası'nın Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, 11-13 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun; klasik yay, makaralı yay, bare bow, 21 yaş altı gençler, kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Yarışmaya katılacak sporcuların, kayıt işlemlerini 6 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerektiği kaydedildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, 11-13 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun; klasik yay, makaralı yay, bare bow, 21 yaş altı gençler, kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Yarışmaya katılacak sporcuların, kayıt işlemlerini 6 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerektiği kaydedildi.
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