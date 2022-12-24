Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da yapılacak

2023 Salon Federasyon Kupası'nın Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da yapılacak
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24 Aralık 2022 18:49
Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2023 Salon Federasyon Kupası'nın Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 11-13 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun; klasik yay, makaralı yay, bare bow, 21 yaş altı gençler, kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Yarışmaya katılacak sporcuların, kayıt işlemlerini 6 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerektiği kaydedildi.

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