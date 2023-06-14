Okçuluk Türkiye Şampiyonası Kütahya'da

Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası 220 sporcunun katılımıyla Kütahya'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Türkiye Şampiyonası Kütahya'da
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14 Haziran 2023 15:52
Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorisinde Kütahya'da yapılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan (TGTOF) yapılan açıklamaya 16-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yarışmada 220 sporcu mücadele edecek.

40 METRE HEDEFİ DENEYECEKLER

Sporcular Kütahya Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluk tesisinde 40 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme turunu tamamlayacak.

Yarışmalarda geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ekipmanlar kullanılacak.

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