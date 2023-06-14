Okçuluk Türkiye Şampiyonası Kütahya'da

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorisinde Kütahya'da yapılacak.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan (TGTOF) yapılan açıklamaya 16-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yarışmada 220 sporcu mücadele edecek.
40 METRE HEDEFİ DENEYECEKLER
Sporcular Kütahya Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluk tesisinde 40 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme turunu tamamlayacak.
Yarışmalarda geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ekipmanlar kullanılacak.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan (TGTOF) yapılan açıklamaya 16-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yarışmada 220 sporcu mücadele edecek.
40 METRE HEDEFİ DENEYECEKLER
Sporcular Kütahya Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluk tesisinde 40 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme turunu tamamlayacak.
Yarışmalarda geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ekipmanlar kullanılacak.
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