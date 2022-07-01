Okçuluk'ta millilerden bronz madalya!

19. Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk'ta millilerden bronz madalya!
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01 Temmuz 2022 16:28
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-4 yenen milli okçular, bronz madalyanın sahibi oldu.

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