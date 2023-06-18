Okçuluk sporcuları Hezar Dinari Kupası'nda yarıştı

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorisinde Kütahya'da yapıldı.



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada yaklaşık 220 sporcu yarıştı.



Organizasyona yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.



Yarışmalar sonunda bireyselde kızlar kategorisinde Berranur Söğüt, erkeklerde Emir Soydan birinci oldu.



Takımlarda ise yıldız kadınlar kategorisinde Nagehan Tutuş Okçuluk Spor Kulübü, yıldız erkeklerde Meram Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.



Derece elde eden sporculara madalya ve kupaları Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz tarafından verildi.



Işık, ödül töreninde yaptığı konuşmada, üçüncü kez okçulara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Osmanlı döneminde Kütahya'nın önemli okçuluk merkezlerinden olduğunu hatırlatan Işık, "Kütahya, Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri. 7 bin yıla yakın bir tarihi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Okçuluk tarihinde de yer almış önemli şehirlerden. Okçular müsabakalarıyla Kütahya'mızı şenlendirdiler." dedi.



Toksöz de Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nin federasyonun ilk tesisi olduğunu, bu nedenle Kütahya'nın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.



TGTOF Altyapı Tesislerinden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erdoğan ise organizasyonun Kütahya'nın fatihi Hezar Dinari adına düzenlenmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.





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