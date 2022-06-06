Okçuluk Şampiyonası'nda heyecan başlıyor

Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Okçuluk Şampiyonası salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Şampiyonası'nda heyecan başlıyor
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06 Haziran 2022 23:08
Avrupa Okçuluk Şampiyonası salı günü Almanya'da başlıyor.

Münih'te gerçekleştirilecek şampiyona 12 Haziran'a kadar sürecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş.

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Coşkun.

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız.

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Bera Süzer.

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