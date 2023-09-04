Okçuluk Şampiyonası başladı

Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Şampiyonası başladı
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04 Eylül 2023 17:57
Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda 45 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, yaptığı açıklamada, 16 kulüpten 11 kadın, 34 erkek sporcunun klasik yay, makaralı yay, erkek W1, kadın W1 kategorilerinde şampiyonluk için mücadele ettiğini söyledi.

Aytaçoğlu, sıralama atışlarının ardından eleme turlarıyla devam edecek Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarın ödül töreniyle sona ereceğini kaydetti.

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