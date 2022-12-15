Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.



İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona 120 kulüpten 601 sporcu katılıyor.



Şampiyonanın ikinci gününde klasik yay takım final atışları yapıldı.



Okçular Vakfı Spor Kulübü, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinciliği elde etti.



21 yaş altında kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisi, erkeklerde ise Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü altın madalyaya ulaştı.



Organizasyonda yarın klasik yay bireysel final atışları yapılacak.





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