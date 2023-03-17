Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası başladı

Geleneksel Türk Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da deneme atışlarıyla başladı.



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenleniyor.



Geleneksel kıyafetlerle şampiyonaya gelen sporcular, ilk gün resmi antrenmana katılarak deneme atışı gerçekleştirdi.



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel, AA muhabirine, 37 ilden 640 sporcunun şampiyonaya katıldığını söyledi.



Samsun'un federasyon için vazgeçilmez iller arasında olduğunu belirten Güzel, "Yaşanan depremler sonrasında Türkiye'deki spor faaliyetlerinin ertelenmesinden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda şampiyonamızı yapmaya başladık. Kazasız belasız bir şampiyona geçirmeyi diliyoruz." dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Türkiye'nin en büyük okçuluk salonunda şampiyonaya ev sahipliği yatıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Türk okçuluğunun Türk kimliğini ve kültürünü yansıtmasından dolayı bu spora ayrı önem veriyoruz. Federasyonun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de bir nebze olsun neler yapabiliriz, ne katkılar sağlayabiliriz noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İdari ve yöneticilerle bine yakın kişi Samsun'da konaklıyor. Bu gibi faaliyetlerin Samsun'da yapılmasını arzu ediyoruz. Samsun, bu noktada çok tecrübeli ve fiziki imkanları gerçekten iyi bir ilimiz."



Şampiyona, 19 Mart Pazar günü sona erecek.





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