Okçuluk milli takımımız, yarı finalde!

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Okçuluk milli takımımız, yarı finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale yükseldi.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaştı.

Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanırken üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yapan milli takım, yarı finale çıktı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya-Fransa eşleşmesinin galibiyle bugün saat 17.10'da karşılaşacak.

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