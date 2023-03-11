Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması sona erdi

Okçulukta Antalya'da düzenlenen 2023 Açık Hava Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı.



Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen seçmeler klasik yay erkekler, klasik yay kadınlar, makaralı yay erkekler ve makaralı yay kadınlar olmak üzere dört kategoride yapıldı.



Toplam 30 sporcunun yer aldığı yarışma sonunda kategorilerinde ilk 3 sırayı elde eden okçular, milli takımları temsil etme hakkı kazandı.



Mete Gazoz, Ezgi Başaran, Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun, kategorilerinde birinci oldu.



İlk üçe giren sporcular ve kategorileri şöyle:



Klasik yay erkekler: 1. Mete Gazoz, 2. Ulaş Berkim Tümer, 3. Muhammed Abdullah Yıldırmış



Klasik yay kadınlar: 1. Ezgi Başaran, 2. Zeynep Köse, 3. Fatma Maraşlı



Makaralı yay erkekler: 1. Batuhan Akçaoğlu, 2. Emircan Haney, 3. Yakup Yıldız



Makaralı yay kadınlar: 1. Hazal Burun, 2. İpek Tomruk, 3. Irmak Yüksel





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