Okçuluk karışık çiftlerde altın madalya Güney Kore'ye gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk karışık çiftlerde altın madalyayı Güney Kore kazandı.

Okçuluk karışık çiftlerde altın madalya Güney Kore'ye gitti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk karışık çiftlerde altın madalyayı Güney Kore kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Sihyeon Lim ve Woojin Kim'den oluşan Güney Kore ekibi, Michelle Kroppen ve Florian Unruh'un yer aldığı Alman takımını 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Casey Kaufhold ve Brady Ellison'un temsil ettiği ABD, Ankita Bhakat ve Dhiraj Bommadevara'nın yer aldığı Hindistan'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalya aldı.

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