Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta yapılacak

Türk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta yapılacak.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kız ve erkek kategorilerinde 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 230 sporcu yarışacak.



Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ndeki organizasyona geleneksel okçuluk kulüpleri ile ferdi sporcular katılabilecek.



Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ok ve yaylar kullanılabilecek.



