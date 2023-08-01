Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta yapılacak

Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta yapılacak
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01 Ağustos 2023 14:56
Türk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta yapılacak.
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kız ve erkek kategorilerinde 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 230 sporcu yarışacak.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ndeki organizasyona geleneksel okçuluk kulüpleri ile ferdi sporcular katılabilecek.

Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ok ve yaylar kullanılabilecek.

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