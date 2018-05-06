Okçuluk genç yıldızlarla yükseliyor

Okçulukta Çin'de yapılan Dünya Kupası'nın ilk ayağında klasik yay karışıkta gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Antalya'da yapılacak 2. ayak yarışmasında altın madalyaya göz dikti.Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil eden milli sporculardan Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanghay'da elde ettikleri başarının Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.Mete Gazoz, "Yeni yeni başarılar elde ediyoruz. Bu da çok çalışmamızın karşılığını aldığımızı gösteriyor ve bizi mutlu ediyor." diye konuştu.Geçen yıl Dünya Kupası'nın son ayağında üçüncülük maçına çıktıklarını, bu yıl ise ilk ayakta finale kaldıklarını vurgulayan Mete Gazoz, başarıların kademe kademe yükseldiğini dile getirdi."Antalya'da yapılacak Dünya Kupası 2. ayak yarışmasında birinci olacağız." diyen milli sporcu, elde ettikleri başarının, olimpiyatlarda madalya kazanma şanslarının olduğunu gösterdiğini kaydetti.Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.Mete Gazoz ile iyi bir takım olduklarını belirten Yasemin Ecem Anagöz, şunları söyledi:"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karışık takım yarışması da olacak. 2020'ye kadar çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl ki Dünya Kupası'nda bronz madalya maçına çıkmıştık. Doğru çalışma doğru antrenmanlardan sonra gelişmemizi somut olarak final maçına çıkarak gösterdik. Önümüzde gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Bu sene Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve birkaç Dünya Kupası ayağı var. Çok iyi bir şekilde geliyoruz."Dünya Kupasında aldıkları gümüş madalyanın kendilerine olan güveni artırdığını ve dünyada da tanınan sporcular haline geldiklerini vurgulayan Yasemin Ecem Anagöz, "Dünya Kupası 2. ayak yarışması Antalya'da yapılacak. Bu da kendimizi daha da iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise 2006 yılında Dünya Kupası statüsü kazanan bu yarışmada ilk defa ülke olarak karışık takımda gümüş madalya elde ettiklerini vurgulayarak, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi."Çalışmalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık." diyen Ergin, alınan başarının, Dünya Kupası'nın sonraki ayakları için sporcuları motive ettiğini belirtti.Ergin, Antalya'da 20 Mayıs'ta başlayacak Dünya Kupası 2. ayağında yine madalya kazanmak istediklerini anlatarak, "Mete ve Yasemin, 2013 yılında başlattığımız bir projenin meyveleri. Onları 13 yaşlarındayken milli takımlara dahil ettik. Şu anda 18-19 yaşlarında uluslararası arenada en üst düzeyde madalya kazanan sporcular haline geldiler. Mete ile Yasemin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da en büyük madalya ümidimiz." değerlendirmesinde bulundu.