Okçuluk Federasyonu, "15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası Yarışması" düzenledi

Türkiye Okçuluk Federasyonu, "15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası Yarışması"nın sona erdiğini bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Okçuluk Federasyonu, '15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası Yarışması' düzenledi
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16 Temmuz 2020 12:59
Türkiye Okçuluk Federasyonu, "15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası Yarışması"nın sona erdiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sıralama atışları ile başlayan "15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası" eleme atışları ile tamamlandı. 

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Klasik yay bayan:

1. Yasemin Ecem Anagöz

2. Gülnaz Büşranur Coşkun

3. Zeynep Köse

Klasik yay erkek:

1. Samet Ak

2. Ali Aydın

3. Oğuzhan Küçük



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