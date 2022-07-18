Okçuluk Dünya Kupası'nın 6 Türk sporcu

Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
Organizasyon 19-24 Temmuz tarihlerinde Medellin kentinde düzenlenecek.
Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran temsil edecek.
Organizasyon 19-24 Temmuz tarihlerinde Medellin kentinde düzenlenecek.
Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran temsil edecek.
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