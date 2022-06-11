Okçuluk Ayşe Bera Süzer'den bronz madalya!

Milli sporcu Ayşe Bera Süzer, Almanya'da düzenlen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı. Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı. Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
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