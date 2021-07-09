Okçular Vakfı sporcularından büyük başarı!

Paralimpik Okçuluk'ta 5 sporcu olimpiyat kotası aldı.

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Okçular Vakfı sporcularından büyük başarı!
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09 Temmuz 2021 13:47
Çekya'nın Nove Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda mücadele eden Okçular Vakfı sporcuları Öznur Cüce, Nihat Türkmenoğlu, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı. Makaralı yay kategorisinde yarışan milli sporcular, 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmaya hak kazandı.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ''Sporcularımız pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Yeniden form tutabilmek için çok çalıştılar. Sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hepsine başarılar diliyorum'' diye konuştu.


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