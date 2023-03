'Okçu dede' , 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyor

Ordu'da 23 yıl önce ağaçtan düşmesi sonucu bedensel engelli hale gelen, "Okçu dede" lakaplı 52 yaşındaki Cemil Yılmazlı, Türkiye'yi 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda temsil etmek hedefiyle çalışıyor.



Ordu'da yaşayan Yılmazlı, henüz 8 aylık evliyken 23 yıl önce budamak için çıktığı ağaçtan düşmesi sonucu bedensel engelli hale geldi.



Eşi bir an olsun elini bırakmayan Yılmazlı, rehabilitasyon tedavisi gördüğü hastane odasında para okçuluk şampiyonasını izlerken okçu olmaya karar verdi.



Cemil Yılmazlı, 2016 yılında geleneksel okçuluğa başlayarak Etnospor Kültür Festivalleri'nin engelli kategorisinde dereceler elde etti.



Sakalları ve kafasına taktığı takke dolayısıyla sporcular arasında "Okçu dede" olarak bilinen Yılmazlı, 5 yıl önce Okçular Vakfı'nda modern okçuluk ile tanıştı.



Yılmazlı, geçen yıl Türk Milli Takımı'na seçilerek İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma giydi. Antalya'da 2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışmasında da klasik yay erkekler kategorisinde 3. olan Yılmazlı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota olarak Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak amacıyla ok atıyor.



"Milli sporcu ruhunun ne demek olduğunu anladım"



Cemil Yılmazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluğun hayatını değiştirdiğini ve büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.



Şampiyonalarda yarışmanın farklı bir heyecan olduğunu aktaran Yılmazlı, "Özellikle milli formayı giymek çok güzel bir duyguydu. Milli sporcu ruhunun ne demek olduğunu anladım. Çok farklı bir gururdu. Bir gün milli formayla ülkemi temsil edeceğim aklıma gelmezdi. Çalıştıktan sonra başarıların geleceğine inanıyordum. Yine çok çalışarak milli takım formasıyla Paris'e gitmeyi ve Türk bayrağını orada dalgalandırmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.



Eşinin, arkadaşlarına "Cemil, ikinci kez evlendi. 'Ok'la evlendi." şeklinde espriler yaptığı aktaran Yılmazlı, "Ok atmayı çok seviyorum. Bana ileride 'antrenör olursun' diyorlar ama ben yayı çekemeyinceye kadar ok atmaya devam edeceğim. Bana sporcular 'Hacı dayı, okçu dede" gibi lakaplarla sesleniyorlar. 'Okçu dede'yi daha çok seviyorum." diye konuştu.









