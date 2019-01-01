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OKC'nin sahibi Bennett, 30 takım için de güvenli bir yol arıyor

Oklahoma City Thunder'ın sahibi Clay Bennett'ın, NBA Yönetim Kurulu görüşmesinin sonuna doğru, 2019-20 sezonunun yeniden başlamasının dışında bırakılabilecek küçük pazar ekiplerinin rekabetçi ve finansal durumlarını sorguladığı bir konuşma yaptığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder'ın sahibi Clay Bennett'ın, NBA Yönetim Kurulu görüşmesinin sonuna doğru, 2019-20 sezonunun yeniden başlamasının dışında bırakılabilecek küçük pazar ekiplerinin rekabetçi ve finansal durumlarını sorguladığı bir konuşma yaptığı açıklandı.

NBA'in, 22 takımla sezonu yeniden başlatmaya davet etme planına doğru ilerlediği söylenmişti, ancak Bennett'ın 30 takımı da güvenli bir şekilde getirmenin bir yolu olup olmadığını merak ettiği söylendi.

Bennett, bazı takımlar için maçsız geçen dokuz ayın oyuncuların geliştirilmesi, sponsorlukların geliştirilmesi ve belirli pazarlarda bilet satışı üzerinde etkili olabileceğini öne sürdü.

Philadelphia 76ers'dan Josh Harris ve Phoenix Suns'tan Robert Sarver, Bennett'in NBA'e olabildiğince çok takım için bir araya gelme çağrısını desteklediler.

Bir üst düzey Doğu Konferansı yetkilisi, "Mesajı, daha büyük bir şeydi, bazı ekiplerin 10 ayın dokuzunda kapıları tekrar açamayacağını ve o kadar uzun süre basketbol oynamadığında kolayca bilet veya sponsorluk satamayacağını hatırlatan bir şeydi." şeklinde konuştu.


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