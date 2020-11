OKC'nin koçluk arayışında üç aday var!

Oklahoma City Thunder'ın başantrenör aramasını, üç olası adayla sınırladığı bildirildi.



New York Times'tan Marc Stein'a göre, San Antonio Spurs yardımcı koçu Will Hardy, Milwaukee Bucks asistan koçu Charles Lee ve OKC asistan koçu Mark Daigneault, bu iş için büyük ilgi gören adaylar arasında yer alıyorlar.



32 yaşındaki Hardy, Gregg Popovich'in koçluk kadrosunun önemli bir üyesi olmuştu ve ayrıca 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD Basketbol kadrosunda koçluk yapmıştı.



35 yaşındaki Lee, koçluk kariyerine 2013'te Atlanta Hawks'ta başladıktan sonra son iki sezonu Mike Budenholzer'in kadrosunda (2018-2020) geçirmişti.



Daigneault, Thunder'ın G League bağlantılı ekibi Oklahoma City Blue'da beş sezon koçluk yaptıktan sonra, sadece bir sezon boyunca NBA'de antrenörlük yapmıştı.



Daha önce boş pozisyonları olan diğer sekiz takım başantrenörlük değişikliklerini tamamladığından ötürü, Thunder, başantrenörlük boşluğu kalan tek takım oldu.



Stein, Thunder genel menajeri Sam Presti'nin, adı hiçbir zaman bu işle bağlantılı olmamış birini işe almasının da bir olasılık olduğunu ve bunun bir "Presti tarzı bir sonuç" olacağını belirtti.



18 Kasım'da 2020 NBA Draftı yaklaşırken, Thunder'ın bir sonraki başantrenörünü bir an önce göreve yerleştirmesi bekleniyor.