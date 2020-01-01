OKC, sezonu boş arenayla açacak!

Oklahoma City Thunder, başlangıçta sınırlı sayıda olacak şekilde planladığı arenaya taraftar alımı konusunda rotayı tersine çevirdiğini ve sezonu boş arenayla açacaklarını duyurdu.



Takım, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:



"Aylarca, koltuk kapasitesinin azalmasına izin vermek ve kapsamlı sağlık ve güvenlik önlemleri almak için Chesapeake Energy Arena, Oklahoma Şehri, yerel sağlık yetkilileri ve NBA ile yakın işbirliği içinde çalıştık.



Bununla birlikte, devam eden incelemeyi gözden geçirirken, KOVID-19 vakalarıyla ve Oklahoma'daki hastaneye yatışlardaki eğilimlerle ilgili olarak, virüsün topluluğumuzda yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olmak adına bolca tedbir almak istiyoruz. Bu nedenle, Thunder sezona arenada taraftarlar olmadan başlama kararını vermiştir."



Taraftarların maçlarımıza ne zaman katılabileceklerini belirlemek için önümüzdeki haftalarda durumu izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon düzenlenecek maçlarda bulunacaklar için güvenli bir ortam yaratmak adına oyuncular, antrenörler, personel, medya ve yayıncılar dahil gerekli tüm adımları atacağız."



10 Kasım'da Thunder, gelecek sezon için katılımda olabilecek daha az sayıda taraftarı barındırma planını içeren sağlık ve güvenlik protokollerini açıklamıştı. Maçlar için sağlık ve güvenlik önlemleri, gruplar arasında 2 metre oturma mesafesini, zorunlu yüz maskelerini, temassız self servis bilet taramasını ve bina genelinde sıkı temizlik yapmayı içeriyor.



ABD'deki birçok eyalet gibi, Oklahoma da son haftalarda pozitif KOVID-19 vakalarında ve hastaneye yatışlarda dramatik bir artış görmüştü.



2020-21 NBA sezonu, 22 Aralık'ta başlayacak.



