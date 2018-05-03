OKC, Paul George ile devam etmek istiyor

Oklahoma City Thunder'ın, bu sezon Paul George ile yaptıkları görüşmelere güvendikleri açıklandı.
PG13'i önümüzdeki sezon da kadrolarında görmek istediğini söyleyen OKC genel menajeri Sam Presti, "Bana göre devamlılık, onun için en iyi şey ve en büyük fırsat. Bununla birlikte, bir araya getirdiğimiz bu takımla devam decek olan süreklilik, kendisinin en iyi arkadaşı olacaktır."
şeklinde konuştu.
OKC ekibi, PG13'i geçtiğimiz Haziran ayında Victor Oladipo ve Domantas Sabonis karşılığında kadrosuna katmıştı.