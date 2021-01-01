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OKC, NBA Draftı'nda yükselmek istiyor!

Oklahoma City Thunder'ın, bu haftaki NBA Draft'ında üst sıralara çıkma amaçlı takas yapmaya uğraştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder'ın, bu haftaki NBA Draft'ında üst sıralara çıkma amaçlı takas yapmaya uğraştığı bildirildi.

Thunder'ın, Cade Cunningham ve Evan Mobley'nin en üst sıralardan seçilmesi beklenen Draft'ta bulunduğu sıralardan yükselmek adına, bir süredir aktif olduğu açıklandı.

OKC, bu haftaki Draft'ta ilk turda 6, 16 ve 18 numaralı seçimlerin yanı sıra gelecekte NBA'deki diğer tüm takımlardan daha fazla Draft hakkına sahip.

Oklahoma City teorik olarak yükselmek için yeterli varlığa sahip olsa da, asıl soru, maliyeti ne kadar fahiş bulabileceği üzerine.

Thunder 6 numaralı seçimi elinde tutarsa, James Boutknight'ı seçebileceği söylenenler arasında. Oklahoma City, geçen yılki Draft'ta UConn Üniversitesi'nde kalmaya karar vermeden önce, Bouknight ile ilgileniyordu.


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