OKC Miller'ı bıraktı, Gabriel Deck'i kadroya katıyor!

Oklahoma City Thunder, kısa forvet Darius Miller'ı serbest bıraktığını ve eski Read Madrid oyuncusu Gabriel Deck ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.



30 yaşındaki Miller, bu sezon maç başına 11 dakikanın biraz altında 4.1 sayı, 1.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı. Miller öncesinde, 2012'den 2019'a kadar New Orleans Pelicans forması giymişti.



2018'den beri Real Madrid forması giyen Deck ise, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de maç başına 23.6 dakika sahada kalarak, %48.1 şut isabetiyle 8.5 sayı ve 3.6 ribaund istatistikleri tutturmuştu.



26 yaşındaki oyuncu, 2019 FIBA Dünya Basketbol Kupası'nda gümüş madalya kazanan Arjantin milli takımının bir üyesiydi.



