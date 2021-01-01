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OKC, Horford'ı sezon sonuna kadar oynatmayacak!

Oklahoma City Thunder veteranı Al Horford'ın, bu sezonun kalan 28 maçında aktif olmayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder veteranı Al Horford'ın, bu sezonun kalan 28 maçında aktif olmayacağı bildirildi.

25 yaşın altındaki 12 oyuncusuyla geleceğe yönelik ilerlemeye hazırlanan Thunder'ın, rotasyonunda genç oyuncularına yöneleceği belirtildi.

34 yaşındaki Horford'ın, takım arkadaşlarıyla Thunder'ın tesisinde antrenman yapmayı planladığı açıklandı.

Bu sezonun ardından, Horford'ın kontratında 53 milyon dolar alacağı daha bulunuyor.

Genel menajer Sam Presti'nin, kariyerinin bu aşamasında kendisine daha iyi uyan bir takım bulmak için Horford ve temsilcisi Jason Glushon ile birlikte çalışacağı kaydedildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Horford'ın, "Thunder'ın genç ve yeniden yapılanan kadrosunda varlığı önem taşıyan bir oyuncu" olduğunu ve "organizasyonun, kendisi ile bu karar üzerinde çalışırken, ekiple kalması için hevesli" olduğunu belirtti.

Horford, sezonu maç başına 14.2 sayı, 6.7 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile tamamladı.


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