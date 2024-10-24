Oklahoma City Thunder, genç oyuncuları Chet Holmgren, Ousmane Dieng, Jalen Williams ve Cason Wallace'ın kontratlarındaki opsiyonları kullanarak bu isimlerle yola devam etme kararı aldı.



OKC, 2022 NBA Draftı'nda Holmgren'i (ikinci sıra), Dieng'i (11.) ve Williams'ı (12.) ilk turdan seçerken, Wallace'ı ise 2023 NBA Draftı'nda 10. sıradan seçmişti.



22 yaşındaki Holmgren, geçtiğimi sezon forma giydiği 82 maçta 16,5 sayı, 7,9 ribaund ve 2,3 blok ortalamaları yakalayarak Yılın Çaylağı ödülü adayları arasında ikinci sıraya yerleşmiş ve NBA tarihinde tek bir sezonda en az 150 asist, 150 blok ve 100 üçlük kaydeden ilk oyuncu olmuştu.



21 yaşındaki Dieng, Thunder ile son iki sezonda 72 maçta forma giymiş ve 4,5 sayı, 2,2 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakalamıştı. Oklahoma City Blue'yu ilk şampiyonluğuna taşıyan Dieng, 2024 G League Finaller MVP'si seçilmişti.



23 yaşındaki Williams, önceki sezon Thunder ile 71 maçta oynamış ve 19,1 sayı ortalamasıyla takımda bu alanda ikinci olurken, ayrıca 4,0 ribaund, 4,5 asist ve 1,1 top çalma kaydetmişti. 2022-23 sezonunda Williams, Yılın Çaylağı ödülü oylamasında ikinci sıraya yerleşmişti.



20 yaşındaki Wallace ise geçtiğimiz sezon 82 maçta forma giyerek 6,8 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları kaydettikten sonra NBA çaylak ikinci beşine seçilmiş ve üç sayılık atışlarda %41,9'luk isabet oranıyla çaylaklar arasında ikinci olmuştu.



