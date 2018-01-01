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OKC ekibi Diallo'yu, Mykhailiuk için Pistons'a yolladı!

Oklahoma City Thunder'ın Hamidou Diallo'yu, Svi Mykhailiuk ve 2027 ikinci tur Draft hakkı için Detroit Pistons'a göndereceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder'ın Hamidou Diallo'yu, Svi Mykhailiuk ve 2027 ikinci tur Draft hakkı için Detroit Pistons'a göndereceği bildirildi.

Pistons'ın 2019 Smaç Yarışması'nın galibi Diallo'yu, takımın genç oyuncu odaklı yeniden yapılanmasının hayati bir parçası olarak gördüğü iddia edildi.

Bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak olan Diallo, Thunder ile yükselişte olduğu bir üçüncü sezon geçiriyor. Maç başına 23.8 dakika sahada kalan Diallo, sayılarda (11.9) ve ribaundlarda (5.4) kariyerinin en iyi rakamlarını tutturuyor.

Pistons genel menajeri Troy Weaver, Thunder ekibi, Kentucky çıkışlı Diallo'yu seçmek için 2018 Draftı'nda 45'inci seçim hakkını kullandığında, Oklahoma City'de yönetici konumundaydı.

Aynı zamanda süresi dolan bir anlaşmada olan ve Diallo gibi bu sezon 1.7 milyon dolar kazanan Mykhailiuk ise, Pistons için maç başına ortalama 6.9 sayı ve 2.1 ribaund rakamlarıyla oynuyordu.

Oklahoma City'nin Diallo karşılığında aldığı ikinci tur seçiminin, Houston Rockets aracılığıyla geldiği belirtildi.


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