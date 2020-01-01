OKC, CP3 için Rubio ya da Oubre Jr.'ı istemiyor!

Oklahoma City Thunder'ın, muhtemel bir Chris Paul takasında, Phoenix Suns'dan Ricky Rubio ve Kelly Oubre Jr.'ı almakla ilgilenmediği bildirildi.



Suns, Thunder'dan takas için uygun olan Paul'u kovalayan takımlardan biri olarak ortaya çıkmıştı.



Suns'ın, muhtemel takastaki maaşları eşleştirmek için, Rubio ve Oubre Jr.'ı eklemek zorunad kalacağı biliniyor.



Arizona Sports 98.7'den Jason Gambadoro'ya göre OKC, veteran yıldız için olası bir anlaşmada, Oubre Jr. veya Rubio ile ilgilenmiyor.



36 yaşındaki Paul, genç bir kadroyu Batı Konferansı Finalleri'nin eşiğine taşıdığı Oklahoma için hala değerli bir parça olarak görülüyor.



Ancak Gambodoro'nun bildirdiği üzere, Thunder uzun vadeli sözleşmeler yerine, Draft seçimleriyle daha çok ilgileniyor.



