Oklahoma City Thunder'ın, NBA Draftı'nda 1 numaradan Cade Cunningham'ı seçme umuduyla, Shai Gilgeous-Alexander ve 6 numaralı Draft hakkını Detroit Pistons'a teklif ettiği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, 2020'de ilk 4 sırada seçim yapan takımların her birinin, geçen yıl kendilerine teklif edildiğinde hızla ret yedikleri için, teklifin Thunder'ın Gilgeous-Alexander hakkındaki düşüncesinde bir değişikliği temsil ettiğini bildirdi. Gilgeous-Alexander, bu yaz beş yıllığı 168 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamak için uygun durumda.



Bir takım yöneticisi, "Onu elde etmek için çok şey gerekecek, ancak artık elde edilmesi imkansız değil" ifadelerini kullandı.



Pistons'ın 1 numaralı seçimi isteyen takımlara sürekli olarak, karşılığında bu yılın Draftı'nda bir ilk tur seçim hakkı, gelecekteki Draft varlıkları ve kendini kanıtlamış genç bir yıldız istediğini belirten bir mesaj gönderdiği belirtildi.



Oklahoma City'nin Toronto Raptors ile 4 numaraya yükselmenin yollarını aramaya devam etmesi bekleniyor.



