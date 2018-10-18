Okazaki için Galatasaray'a yanıt! 2 milyon...

Japon golcüsü, Nagatomo'nun yanına gidecek. Bu gelişme Japon haber sitesi "gekisaka.jp" tarafından okuyucularına duyuruldu.Leicester City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Okazaki'nin Galatasaray'a transferi için görüşmelerin sürdüğü duyuruldu. Haberde Leicester City'nin ocakta Okazaki'yi serbest bırakmak için 2 milyon euro istediği belirtildi. G.Saray'ın ise bu oyuncuyu bedelsiz almak için görüşmeler yaptığı yazıldıEğer ara transfer döneminde imzalar atılmazsa Galatasaray'ın sezon sonuna kadar da bekleyebileceği vurgulandı. Görüşmelere Sarı-Kırmızılı ekibin Japon sol beki Nagatomo'nun aracılık ettiği de kaydedildi. Nagatomo ve Okazaki, milli takımdan da yakın arkadaş. 2015'te Mainz'dan 11 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, bu sezon gözden düştü. 4 Premier Lig mücadelesinde sadece 25 dakika şans buldu. Gol atamadı, asist de yapamadı. Kulübeye hapsoldu.Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında boy gösteren 32 yaşındaki forvet, sezonu 6 gol ve 3 asistle tamamlamıştı. Tam 116 kez Japonya Milli Takımı formasını giyen Okazaki, bu sınavlarda 50 kez rakip ağları salladı. 1.74 boyundaki golcü, hızıyla tanınıyor. Almanya'da iyi bir dönem geçiren Okazaki, İngiltere'de beklentileri bir türlü karşılayamadı. Ocak ayında Galatasaray'a gelemezse sezon sonunda bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Böylece kadro da derinlik kazanmış olacak.