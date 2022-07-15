Okay Yokuşlu, West Bromwich ile anlaştı

Celta Vigo'dan ayrılan milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun bir dönem kiralık olarak forma giydiği West Bromwich ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Okay Yokuşlu, West Bromwich ile anlaştı
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15 Temmuz 2022 19:30
Celta Vigo ile olan sözleşmesinin fesheden milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oluyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; 28 yaşındaki futbolcunun, bir dönem kiralık olarak forma giydiği West Bromwich ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Okay, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında İngiliz ekibinin formasını giymişti.

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