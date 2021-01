Okay Yokuşlu ve Diagne'ye West Bromwich kancası

La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında. Daha önce Galatasaray ve Sevilla'nın da ciddi şekilde ilgilendiği bilinen Okay Yokuşlu için yeni bir iddia da İngiltere'den geldi.



Daily Mail'in haberine göre, West Bromwich'te göreve yeni getirilen teknik direktör Sam Allardyce, takımın orta sahasını güçlendirmek adına Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor. Haberde yer alan iddialara göre, tecrübeli teknik adamın Okay Yokuşlu'dan hem defans hem de orta sahada yararlanmak istediği ve bu transferin bitmesi için yönetime baskı yaptığı ifade ediliyor.



Sam Allardyce'ı göreve getirmesinin ardından takımı yeni bir yapılandırmaya sokmak isteyen West Bromwich Albion'ın Okay Yokuşlu'nun alternatifi olarak William Carvalho'yu transfer listesinde tuttuğu belirtiliyor.



ALLERDYCE DIAGNE'Yİ DE İSTİYOR



Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin de West Bromwich tarafından istendiğii belirtiliyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu için ilk etapta kiralama formulü üzeriinde durulduğu belirtiliyor.