  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Gökhan Töre'ye talip oldular; "Bize imza at..."
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri
  •  
    G.Saray'ın "8" planına Ersun Yanal'dan kanca
  •  
    "Transfer için F.Bahçe ile anlaşmamız lazım"

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan 2 milyon TL istedi

Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, Trabzon'dan 2 milyon TL'lik kalan alacağını "Türkiye Futbol Federasyonu" aracılığı ile talep etti!..

Kaynak: Akşam
Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan 2 milyon TL istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 11:23
Trabzonspor, Celta Vigo'ya sattığı eski yıldızı Okay Yokuşlu ile alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nda davalık oldu. Okay Trabzonspor'daki alacaklarının tarafına ödenmediği gerekçesiyle 2 milyon TL'yi TFF aracılığıyla Bordo-Mavili kulüpten istedi.

Fırtına da konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşıdı. Dosyanın halen incelenmesine devam edildiği öğrenildi. Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya imza atan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya'da forma şansı bulduğu 17 resmi maçta 1 gol attı. Bordo-Mavili ekibin önceki dönemdeki futbolcu alacaklarıyla ilgili başında birçok dosya bulunuyor

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için