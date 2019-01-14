Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan 2 milyon TL istedi

Trabzonspor, Celta Vigo'ya sattığı eski yıldızı Okay Yokuşlu ile alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nda davalık oldu. Okay Trabzonspor'daki alacaklarının tarafına ödenmediği gerekçesiyle 2 milyon TL'yi TFF aracılığıyla Bordo-Mavili kulüpten istedi.
Fırtına da konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşıdı. Dosyanın halen incelenmesine devam edildiği öğrenildi. Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya imza atan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya'da forma şansı bulduğu 17 resmi maçta 1 gol attı. Bordo-Mavili ekibin önceki dönemdeki futbolcu alacaklarıyla ilgili başında birçok dosya bulunuyor
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Fırtına da konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşıdı. Dosyanın halen incelenmesine devam edildiği öğrenildi. Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya imza atan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya'da forma şansı bulduğu 17 resmi maçta 1 gol attı. Bordo-Mavili ekibin önceki dönemdeki futbolcu alacaklarıyla ilgili başında birçok dosya bulunuyor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın