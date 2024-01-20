İngiltere Championship'in 28. haftasında David Wagner'in ekibi Norwich City ile Carlos Corberan'ın yönetimindeki West Bromwich Albion karşı karşıya geldi.
Carrow Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Norwich City 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Josh Sargent ve 71. dakikada Jonathan Rowe'dan geldi.
West Bromwich'te maça ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu 36. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Bu sonuçla birlikte West Bromwich 45 puanda kalırken, Norwich 41 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Norwich deplasmanda Leeds United'a konuk olurken, West Bromwich evinde Birmingham'ı ağırlayacak.
Carrow Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Norwich City 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Josh Sargent ve 71. dakikada Jonathan Rowe'dan geldi.
West Bromwich'te maça ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu 36. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Bu sonuçla birlikte West Bromwich 45 puanda kalırken, Norwich 41 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Norwich deplasmanda Leeds United'a konuk olurken, West Bromwich evinde Birmingham'ı ağırlayacak.