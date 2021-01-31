Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor

İngiltere Premier Lig ekibi WBA, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor
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31 Ocak 2021 15:48
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağlıyor.

Celta Vigo'da forma giyen Okay, sağlık kontrollerinin ardından WBA'ya imza atacak.

Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olacağı bildirildi.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı.

Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.



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