Okay Yokuşlu: 'O an dünyam karardı'

A Milli Takım'da Okay Yokuşlu, Hollanda maçı öncesi açıklamalar yaptı.



Okay Yokuşlu yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir gece oldu. Herkes gibi biz de kutlama yaptık. Çok uyuduğumuz söylenemez. Bu yüzden hocadan da izni kaptık. Etrafımızdaki insanları mutlu edebildiğimizi görüdkçe çok gururlanıyoruz. Her şey çok güzel." dedi.



"DÜNYAM KARARDI"



Mert Günok'un kurtarışını anlatan Yokuşlu, "Mert Günok'un kurtarışında arkamı dönünce adamı Ferdi'nin üzerinde gördüm. O zaman dünyam karardı benim. O kafayı vurduğunda ben topu Mert avinin kurtardığını görmedim. Müthiş bir kurtarış gerçekten." ifadelerini kullandı.



Okay Yokuşlu, "İki senede West Bromwich'te istikrarlı bir performans gösterdim. Böyle önemli bir turnuvada ülkemi temsil etmek benim için çok önemli. Kendi içimde her zaman milli takımı hak ettiğimi biliyorum. Süre aldığım her zaman iyi performansımı göstererek kendi çapımda haklı olduğumu göstermek istiyorum." diye konuştu.



"KOLAY KOLAY DUYGULANMAM"



Değişik duygular yaşadıklarını söyleyen milli yıldız, "Turnuvanın içinde olmak çok güzel bir şey. Ben kolay kolay maçtan sonra duygulandığımı hatırlamam. Dün maçtan sonra içimde bir duygu patlaması oldu. Değişik duygular gerçekten. Bu jenerasyona bir tarih yazmak yakışır." dedi.



Okay Yokuşlu ayrıca, "Artık son 8 takımın arasındayız. Bu saatten sonra her şey olabilir. Hiçbir takım yenilmez değildir. Hollanda maçı kolay olmayacak ama ne kadar zor olursa o kadar coşkulu kutlayacağız. Maça savunma yapmak için çıkmadık. İkinci yarı öyle olması gerekiyordu. Biz onlarla aynı durumda olsaydık biz onları yaslardık." açıklamasını yaptı.