Okay Yokuşlu için Türkiye açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir açıklama geldi.
Yerli transferi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'yu gündeme almıştı.
Milli oyuncunun menajerinden transfer için flaş bir açıklama geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Batur Altıparmak, "Türkiye'den bazı kulüpler Okay'ın durumunu sordu. Futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız. Bizi buradan kovmadıkları sürece Türkiye'ye dönmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Oyuncu ile daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu.
Yerli transferi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'yu gündeme almıştı.
Milli oyuncunun menajerinden transfer için flaş bir açıklama geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Batur Altıparmak, "Türkiye'den bazı kulüpler Okay'ın durumunu sordu. Futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız. Bizi buradan kovmadıkları sürece Türkiye'ye dönmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Oyuncu ile daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu.