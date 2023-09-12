Okay Yokuşlu için Türkiye açıklaması!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Okay Yokuşlu'nun menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okay Yokuşlu için Türkiye açıklaması!
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12 Eylül 2023 12:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir açıklama geldi.

Yerli transferi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'yu gündeme almıştı.

Milli oyuncunun menajerinden transfer için flaş bir açıklama geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Batur Altıparmak, "Türkiye'den bazı kulüpler Okay'ın durumunu sordu. Futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız. Bizi buradan kovmadıkları sürece Türkiye'ye dönmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ile daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu.  



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