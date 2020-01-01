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Okay Yokuşlu: "Her şeyimizi verip İtalya'yı yenmek istiyoruz"

Okay Yokuşlu, millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'de açıklamalarda bulundu

Okay Yokuşlu: 'Her şeyimizi verip İtalya'yı yenmek istiyoruz'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takımın orta sahadaki isimlerinden Okay Yokuşlu, turnuvanın açılışında karşılaşacakları İtalya'nın 27 maçlık yenilmezlik serisine son vereceklerine inandıklarını söyledi.

Okay Yokuşlu, millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'de AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Okay, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecekleri İtalya'nın 27 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine, "Böyle bir seriyi yapmak tabii ki kolay değil. Büyük bir başarı ama bizim de kendimize güvenimiz tam. O gün İtalya'nın serisini bozmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Bu bize bir endişe veriyor mu? Hayır. Çok büyük saygı duyuyoruz, İtalya çok iyi bir takım. Çok saygı duyuyoruz ama bizim de kendimize güvenimiz tam. O gün de sahaya her şeyimizi verip kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış maçında forma giyecek olmanın öneminin farkında olduklarının altını çizen 27 yaşındaki milli futbolcu, "Hem böyle bir turnuvada olmak hem de bu turnuvanın açılış maçında oynayacak olmak heyecan verici bir şey. Çünkü futbolla ilgilenenlerin gözü kulağı orada olacak, biz de bunun bilincindeyiz. Elimizden geldiğince iyi hazırlanmaya çalışıyoruz, çalışmalarımız güzel geçiyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, inşallah aklımızdaki ve kalbimizdekini inşallah doğru bir şekilde sahaya yansıtacağımız bir gün olur, güzel bir açılış maçı geçiririz." şeklinde konuştu.

- "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak''

Son olarak İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu, "West Bromwich ile Wembley'e çıktın, EURO 2020'nin yarı finallerinin ve finalinin oynanacağı Wembley'de seni milli formayla da görebilir miyiz?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Pandemi nedeniyle çok keyfine varamadık ama mimari açıdan çok güzel bir stat. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Emin adımlarla, her adımı sağlam geçerek gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Wembley'e gideriz demek, şimdi buradan böyle söylemek doğru değil."

- "Avrupa'daki futbol bize göre biraz daha hızlı"

Milli takımda Avrupa'da forma giyen oyuncu sayısının artmasının bir avantaj olarak görülebileceğini aktaran Okay, "Artı olarak görebiliriz çünkü Avrupa'daki futbol bize göre biraz daha hızlı, fiziksel temasın çok olduğu bir futbol oynanıyor. Her gün böyle antrenman yapıp çalışan bir kadro tabii ki bir avantaj sağlıyordur. Bir avantajı da şu, karşılaştığımız rakipler çoğu zaman ya takım arkadaşımız oluyor ya da birkaç hafta önce karşılaştığımız rakip oluyor. Her hafta yüksek seviyeli maçlar oynanıyor, bu açıdan bir avantaj olabilir. Ama temel olarak baktığınızda futbolcunun kendine iyi bakmasıyla alakalı. Türkiye liginde oynayıp çok profesyonel, çok iyi olan futbolcularımız da var. Ayrım yapamayız ama bir avantajı var mutlaka." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Almanya kampının çok keyifli geçtiğini de dile getiren milli futbolcu, "Kamp ortamı çok zevkli. Uzun bir kamp dönemi, burada hep beraber vakit geçirmek zorundayız. Eğer keyif verici bir ortamsa zaman daha da güzel geçiyor. Birbirimizle vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Böyle bir ortam maçlarla ilgili hem bize mutluluk veriyor hem de ümit kaynağı oluyor. Bir arkadaşınızın yüzüne baktığınızda o enerjiyi alıyorsanız bu güzel bir şey." yorumunu yaptı. 


 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
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2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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