Okay Yokuşlu: "Faul yoktu, hakemin canı saolsun"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Okay Yokuşlu: 'Faul yoktu, hakemin canı saolsun'
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03 Kasım 2024 22:13
Trabzonspor'da milli oyuncu Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okay Yokuşlu'nun o açıklamaları;

"Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Onun gol olduğunu düşünüyorum. Canı sağolsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağolsun."
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