İspanyol ekibi Celta Vigo'dan ayrılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, kariyerine İngiltere'de devam edecek. İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion, futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



"EVE DÖNECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"



2020-21 sezonunun ikinci yarısında da İngiliz ekibinin formasını giyen Okay Yokuşlu, 16 maçta süre almıştı. Yokuşlu, transferin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eve döneceğim için heyecanlıyım" ifadesini kullandı.



BRUCE, TRANSFERDEN MEMNUN



Öte yandan West Bromwich Albion'u çalıştıran Steve Bruce ise kulübün resmi sitesine bir açıklama yaptı. Bruce, "Okay gibi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Orta sahada kaliteye ihtiyacımız var ve Okay bunu sağlayacak. Avrupa'dan birçok takım onu istiyordu ancak buraya dönmek istediğini söyledi. Onu geri getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.





