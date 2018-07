Okay Yokuşlu basına tanıtıldı! Emre Mor için övgüler..

"Benim için en iyisinin burası olacağını düşündüm"

"Emre Mor beni çok iyi karşıladı"

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan milli oyuncu Okay Yokuşlu, kendisini başka takımların da istediğini belirterek,dedi.Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu bir basın toplantısıyla İspanya medyasına tanıttı. Trabzonspor'dan transfer edilen milli oyuncu Okay, Celta Vigo'yuolarak tanımlayarak,ifadelerini kullandı.Başlamak için sabırsızlandığını vurgulayan Okay,şeklinde konuştu.Sahadaki pozisyonuna ilişkin bir soru üzerine ise Okay,değerlendirmesinde bulundu.Okay, Celta Vigo'nun diğer bir Türk oyuncusu Emre Mor ile milli takımda beraber oynadıklarına dikkati çekerek,diye konuştu.Okay, basın toplantısının ardından taraftarlarla bir araya geldi.Okay Yokuşlu, 15 Haziran'da Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.