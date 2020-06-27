'nın 32. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.Barcelona'ya 2 kez üstünlüğü getiren goller, 20. ve 67. dakikalarda Lionel Messi'nin asistlerinde Luis Suarez'den geldi. Celta Vigo'nun sayılarını ise 50. dakikada milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun asistinde Fedor Smolov ve 88. dakikada Iago Aspas attı.Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 60 dakika sahada kaldı ve bir asist yaptığı maçta iyi bir oyun sergiledi.Bu sonucun ardından son 3 maçtaki 2. beraberliğini alan Barcelona, 69 puana yükseldi ve 1 maçı eksik Real Madrid'in 1 puan önünde zirvede yer aldı. 4 maçta 8 puan toplayan Celta Vigo ise kümede kalma yolunda büyük bir yol kat etti.La Liga'nın 33. haftasında Barcelona evinde Atletico Madrid ile karşılaşacakken, Celta vigo ise deplasmanda Mallorca'ya konuk olacak.