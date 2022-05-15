İspanya La Liga'da Barcelona, deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi.



Ligin 37. haftasında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Getafe'de milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Enes 81. dakikada oyundan çıkarken, Okay 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Barcelona 73, Getafe 39 puana yükseldi. Getafe, bu sonuçla ligde kalmayı da garantiledi.



Ligin son haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Getafe, Elche deplasmanına gidecek.





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