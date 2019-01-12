  •  
    Ada'da skandal!.. Rakip idmana ajan gönderdi!
  •  
    Beşiktaş'ta bir AYRILIK daha: Resmen açıklandı
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Şenol Güneş'ten Serdar transferi için; "Olabilir"
  •  
    Comolli'nin SON GÜNE kadar bekleyeceği isim

Okay ve Emre'li Celta'ya bir darbe de Vallecano'dan

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun 90 dakika oynadığı maçta Vallecano sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Okay ve Emre'li Celta'ya bir darbe de Vallecano'dan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2019 00:57
La Liga'da 19. haftanın açılış maçında Rayo Vallecano, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. 90 dakikada sonunda Vallecano, Celta karşısında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada, 37. dakikada ve 77. dakikada Raul de Tomas, 90+1. dakikada Bebe kaydetti. Celta'nın gollerini 13. dakikada Nestor Araujo ve 18. dakikada penaltıdan Maxi Gomez attı.

Celta Vigo'da milli oyuncularımızdan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Celta Vigo 21 puanda kalırken, Rayo Vallecano puanını 19'a çıkardı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için