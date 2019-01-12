La Liga'da 19. haftanın açılış maçında Rayo Vallecano, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. 90 dakikada sonunda Vallecano, Celta karşısında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada, 37. dakikada ve 77. dakikada Raul de Tomas, 90+1. dakikada Bebe kaydetti. Celta'nın gollerini 13. dakikada Nestor Araujo ve 18. dakikada penaltıdan Maxi Gomez attı.
Celta Vigo'da milli oyuncularımızdan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Celta Vigo 21 puanda kalırken, Rayo Vallecano puanını 19'a çıkardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada, 37. dakikada ve 77. dakikada Raul de Tomas, 90+1. dakikada Bebe kaydetti. Celta'nın gollerini 13. dakikada Nestor Araujo ve 18. dakikada penaltıdan Maxi Gomez attı.
Celta Vigo'da milli oyuncularımızdan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Celta Vigo 21 puanda kalırken, Rayo Vallecano puanını 19'a çıkardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın