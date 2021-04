West Bromwich, Premier Lig'in 31. haftasında evinde Southampton'ı 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.



The Hawthorns'ta oynanan mücadelede galibiyeti getiren goller, 32. dakikada penaltıdan Pereira, 35. dakikada Phillips ve 69. dakikada Robinson'dan geldi. Southampton'da Ward-Prowse, 90+4. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Gallagher'ı geçemedi.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Okay Yokuşlu 3. golün, Galatasaray'dan kiralık olarak oynayan Diagne ise 2. golün asistini yaparak galibiyete katkı sağladı.



Üst üste 2. galibiyetini alan West Bromwich, puanını 24 yaptı ve kümede kalma yolunda küçük bir umut ışığı yakaladı. Son 4 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrılan Southampton ise 36 puanda kaldı.



Premier Lig'in 32. haftasında West Bromwich deplasmanda Leicester ile karşılaşacakken, Southampton ise Tottenham'a konuk olacak.