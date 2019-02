Okay Köksal kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Okay Köksal nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Survivor Okay Köksal kimdir, kaç yaşındadır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler buraya... Survivor'a 2019'a katılan Okay Köksal nerelidir? Okay Köksal ne iş yapıyor? Survivor yarışmacısı Okay Köksal hakkında tüm detaylarla sizlerleyiz..

Survivor Okay Köksal hakkında tüm bilgiler burada! Survivor 2019 tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Survivor yarışmacılarından Okay Köksal'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Okay Köksal'ın yaşı kaç?



Okay Köksal, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Okay Köksal'ın mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.



SURVIVOR OKAY KÖKSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Mayıs 1987'de Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi'ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları'nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı'na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa'nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası'nda kazandı. 2004'te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal'ı Ankara Tedaş Spor Kulübü'ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü.

2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu'nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Belgrad'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.



2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012'de Türkiye Şampiyonası'nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün transfer teklifini kabul ederek, 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.





SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?



Hakan Kanık

Sude Burcu

Yusuf Karakaya

Seda Ocak

Bora Edin

Ecem Onaran

Hikmet Tuğsuz

Kader Karakaya

Atakan Işıktutan

Melisa Emirbayer

Büşra Yalçın

Okay Köksal







SURVIVOR 2019 NEREDE ÇEKİLİYOR?



Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak. SURVIVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLADI?



TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.



Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.



