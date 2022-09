Okay'ın takımı West Bromwich evinde mağlup

İngiltere Championship'in 9. haftasında Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich, sahasında Birmingham'ı ağırladı.



The Hawthorns'da oynanan maçı Birmingham 3-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu. Karşılaşmada West Bromwich'in gollerini 23'te Wallace ve 83'te Brandon kaydederken Birmingham 14, 54 ve 72. dakikalarda Scott Hogan ile galibiyete uzanmayı başardı.



Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu ise ilk 11'de başladığı maçta 60 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Birmingham puanını 11'e yükseltirken West Bromwich ise 9 puanda kaldı.





