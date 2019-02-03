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Okay attı, Celta Vigo 6 maç sonra kazandı!

La Liga'da 22. haftada Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun golüyle Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Okay attı, Celta Vigo 6 maç sonra kazandı!
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03 Şubat 2019 00:39
La Liga'da 22. hafta maçında Celta Vigo ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Okay Yokuşlu çıktı. Milli futbolcu kaydettiği golle Celta Vigo'yu öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Celta Vigo, Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra galibiyet alan Celta Vigo puanını 24'e yükseltti. Sevilla ise 36 puanda kaldı.

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