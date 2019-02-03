La Liga'da 22. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Okay Yokuşlu çıktı. Milli futbolcu kaydettiği golle Celta Vigo'yu öne geçirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Celta Vigo, Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra galibiyet alan Celta Vigo puanını 24'e yükseltti. Sevilla ise 36 puanda kaldı.