Okan Kocuk'un yerine Silviu Lung

Sakatlanan Fernando Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, Silviu Lung'un Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitmesini bekliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Okan Kocuk'un yerine Silviu Lung
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31 Temmuz 2020 11:21
Fernando Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray'ın kaleci arayışı sürüyor.

Yabancı kuralında kısıtlamanın ertelenmesiyle rotayı Kayserispor'dan Silviu Lung'a çeviren Galatasaray Yönetimi, deneyimli eldivenin sözleşmesinin bitmesini bekliyor.

Böylece sezonun ilk devresinde Lung'un, ikinci devresinde de Muslera'nın kaleyi koruması bekleniyor. Galatasaray, Okan Kocuk'u ise kiralık gönderecek.



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