Fernando Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray'ın kaleci arayışı sürüyor.
Yabancı kuralında kısıtlamanın ertelenmesiyle rotayı Kayserispor'dan Silviu Lung'a çeviren Galatasaray Yönetimi, deneyimli eldivenin sözleşmesinin bitmesini bekliyor.
Böylece sezonun ilk devresinde Lung'un, ikinci devresinde de Muslera'nın kaleyi koruması bekleniyor. Galatasaray, Okan Kocuk'u ise kiralık gönderecek.
Yabancı kuralında kısıtlamanın ertelenmesiyle rotayı Kayserispor'dan Silviu Lung'a çeviren Galatasaray Yönetimi, deneyimli eldivenin sözleşmesinin bitmesini bekliyor.
Böylece sezonun ilk devresinde Lung'un, ikinci devresinde de Muslera'nın kaleyi koruması bekleniyor. Galatasaray, Okan Kocuk'u ise kiralık gönderecek.